VdK dankt für Treue

In der Hauptversammlung des VdK Adelsdorf konnte Sabine Köhler-Huter den stellvertretenden Vorsitzenden Valentin Schaub aus Heßdorf zusammen mit Zweiter Bürgermeisterin Jutta Köhler (FW) und beide Altbürgermeister Ewald Münch und Armin Goß begrüßen. Eine Vertreterin der Frauen und ein Beisitzer für die EDV-Arbeiten wurden nachgewählt und auch neun langjährige Mitglieder geehrt. Weitere 15 Mitglieder sind zehn Jahre dabei.

"Bei uns läuft viel", sagte die Vorsitzende. Alle 14 Tage traf sich der Ortsverband. Sechs Dialogvorträge standen 2018 auf dem Programm sowie ein zweiteiliger Erste-Hilfe-Kurs speziell für Senioren.

Im Ausblick auf 2019 stellte die Vorsitzende die Muttertagsfeier mit Kuchenbuffett und das Grillen am Vatertag vor. Ende Juni findet der "VdK-Aktionstag" statt. Im Juli steht ein Bierkellerbesuch an. Auch sind unter anderem interessante Dialog-Vorträge zum Thema Sicherheit geplant.

Ein Thema war die räumliche Problematik. "Da die Rahmenbedingung hier im Heim am Uttsberg nicht geändert wurden, gehen wir dahin, wo es besser für uns passt und barrierefrei ist", erklärte die Vorsitzende: "Es lohnt sich nicht mehr, den großen Saal und die Küche sowie die Turnhalle bei Nutzung von nur wenigen Stunden anzumieten. Ob natürlich alle mitziehen werden, ist ungewiss." Ab 4. April ist das VdK-Domizil im Adelsdorfer Tennisheim, das acht Stunden im Monat mitgenutzt werden kann.

Das jetzige Vorstandsteam mit Sabine Köhler-Huter an der Spitze ist noch ein Jahr im Amt. In der Versammlung musste eine Vertreterin der Frauen gefunden werden. Der Posten ist seit einem Jahr vakant, weil niemand die vielen Besuchsdienste machen will. Für Köhler-Huter als VdK-Pflegebegleiterin sowie als VdK-Beraterin für Barrierefreiheit und mehr - alles ehrenamtlich - ist das nicht alles zu stemmen. Nach langem Hin und Her wurde mit Milena Satzinger eine Frauenvertreterin gefunden. Ein PC-erfahrener Beisitzer wird immer noch gesucht.

Die Zweite Bürgermeisterin ging auf den Werbespruch des VdK, "Zukunft braucht Menschlichkeit", ein. Der VdK stehe mit seiner umfangreichen Sozialpolitik für mehr Menschlichkeit. Auch im Netz der Adelsdorfer Vereine spiele der VdK eine wichtige Rolle, nicht nur sozialpolitisch, sondern auch bei der Geselligkeit.

"Nehmt bitte die neuen Räume an und erfüllt sie mit VdK-Leben", bat die Vorsitzende abschließend. "Etwa zehn bis 15 meist ältere Mitglieder von gesamt 376 besuchen regelmäßig donnerstags von 13.30 bis 17.30 Uhr den VdK-Seniorentreff. Ob sie auch ins Tennisheim kommen, bleibt abzuwarten. Bei regelmäßigem Besuch lohnen sich die sechs Euro Monatsbeitrag durchaus, wenn man die Angebote mitnimmt, wie die Frauen-Gymnastik, die ab April immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr in der Grundschule stattfindet."

Valentin Schaub stellte seine Ausflüge vor, die gut ankamen. Altbürgermeister Ewald Münch hielt eine wehmütige Abschiedsrede auf die Räumlichkeiten am Uttsberg. Aber er freut sich schon auf das Karteln auf der Terrasse des Tennisheims. Am Donnerstag 14. März, ist ab 18 Uhr für jüngere Mitglieder ein Abendtreff geplant im "Saloniki" in der Oberen Bachgasse.

Geehrte

Ausgezeichnnet wurden Klaus Keil und Reiner Müller für 40 Jahre Mitgliedschaft. 30 Jahre sind Waltraud Bessler, Maria Schmitt und Helmut Zenkel dabei sowie 25 Jahre Irmgard Köhler, Herbert Rexin, Michael Strickroth, Helene Weller. JB