VdK-Busfahrten nach München

Am Dienstag, 28. April, findet eine Tagesfahrt nach München zu den Bavaria Filmstudios statt. Es werden unter anderem die Studios zu sehen sein, wo "Das Boot" gedreht wurde. Außerdem gibt es noch Einblicke in die Serien "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen". Anmeldungen sind ab sofort bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397 , möglich.

Am Samstag, 28. März, findet eine Großveranstaltung des VdK in München am Odeonsplatz statt. Das Thema ist "Gerechte Rente für alle". Zu dieser Veranstaltung sind auch Nichtmitglieder eingeladen. Anmeldungen in der VdK-Kreisgeschäftsstelle Lichtenfels unter Telefonnummer 09571/2554. red