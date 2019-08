VdK-Busfahrt ins fränkische Weinland

Der VdK-Ortsverband veranstaltet am Samstag, 28. September, eine fröhliche Weinfahrt ins fränkische Weinland. Auf dem Programm stehen neben einer Kaffeepause am Baumwipfelpfad Ebrach, eine Weinprobe im Weinberg sowie der Besuch des Weinfestes in der Alten Scheune in Oberschwarzach mit Tanz und Stimmungsmusik. Abfahrtszeiten sind: 11.45 Uhr Obristfeld, Bushaltestelle; 11.50 Uhr Redwitz, Turnhalle; 12 Uhr Marktgraitz, Rosenau und Kirchweihweihplatz; 12.05 Uhr Trainau, Bushaltestelle; 12.10 Uhr Mannsgereuth, Linde und 12.15 Uhr Unterlangenstadt, Dorfplatz. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Mitfahren können auch Nichtmitglieder. Anmeldung bei Dieter Werthmann unter Telefon 09574/653575. red