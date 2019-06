VdK Breitengüßbach ehrt treue Mitglieder

26 Ehrungen standen auf dem Programm der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Breitengüßbach, zu der Vorsitzender Christoph J. G. Hetzel Mitglieder und Gäste begrüßte.

Für sein herausragendes, langjähriges Engagement als Vorsitzender des Ortsverbandes wurde Günter Dütsch mit der Auszeichnung des Ehrenvorsitzenden versehen. Die ebenfalls anwesende Christa Filpe als Vertreterin des Kreisvorstandes zählte die vielen Verdienste des Geehrten auf und überreichte ihm eine Ehrenurkunde.

Eine ganz besondere Ehrung wurde Ursula Nüßlein zuteil, die seit über 40 Jahren dem Ortsverband die Treue hält. Für 30 Jahre wurden zwei, für 25 Jahre zwölf und für zehn Jahre Mitgliedschaft im VdK-Ortsverband insgesamt acht weitere Mitglieder ausgezeichnet. Die beiden Mitarbeiterinnen im Vorstand des Ortsverbandes, Ingrid Dütsch und Angelika Kwiotek, wurden für fünf Jahre Engagement im Ehrenamt geehrt. Ortsverbandsvorsitzender Hetzel bedankte sich bei allen Geehrten abschließend mit einem Zitat des Alt-Bundeskanzler Adenauer: "Ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren guten Tag hat".

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung referierten Dr. med. Jens Flottemesch, Orthopäde in Bamberg, und Thorsten Heyd, Betriebsleiter des Zentrums für Sport, Therapie und Rehabilitation S. Heyd in Bischberg, über neuartige Operations- und Nachbehandlungsansätze bei komplizierten Gelenkersatzoperationen. red