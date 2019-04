VdK blickt auf ein aktives Jahr

Das Jahr 2018 war wieder einmal reich an Aktivitäten des VdK-Ortsverbands mit seinen 378 Mitgliedern, zu denen sich 24 Neuzugänge gesellten. Davon berichtete Vorsitzende Heidrun Hauptmann in der Hauptversammlung.

Sie erinnerte an die Ausflüge, die Seniorennachmittage, den Vortrag über Impfschutz und an die Besichtigung der Diakoniestation in Dietersdorf. Neun Sammler waren bei der HWh-Sammlung erfolgreich und die sehr gut besuchte Weihnachtsfeier schloss das Jahr ab. Obendrein wurden insgesamt 145 Besuche durchgeführt und an Veranstaltungen des Kreisverbandes teilgenommen.

Stolz zeigte sich die Vorsitzende, dass der Ortsverband zwei Pflegebegleiter stellt mit Katharina Bauer und Heidrun Hauptmann. Hauptanliegen des VdK ist derzeit die Barrierefreiheit. Im Kreisverband gab es 4570 Beratungen, wobei neun Millionen Euro an Nachzahlungen für Mitglieder erstritten werden konnten.

Grußworte sprachen Zweiter Bürgermeister Werner Hanke (ÜPWG), der das Engagement des Ortsverbands lobte und stellvertretender Landrat Christian Gunsenheimer (FW), der die Entscheidung des Gemeinderats kritisierte, keine Mitfahrbänke aufzustellen.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft gab es in der Hauptversmmlung für Grete Schmidt, Volker Ganss, Tanja Roth-Benda, Marianne Müller, Anette Köppl, Wolfgang Kolb, Michale und Sonja Regele (zehn Jahre), Ilse Rößner, Rudi Bauer, Helga Czech (25 Jahre), Zitta Wöhner und Gunther Friedrich (30 Jahre). dav