VdK bleibt Ansprechpartner

Der VdK-Kreisverband Haßberge will auch in diesen schwierigen Zeiten engagiert für seine Mitglieder da sein. Obwohl in den VdK-Geschäftsstellen aktuell kein Publikumsverkehr möglich ist, berät der Sozialverband weiterhin in sozialrechtlichen Belangen, telefonisch und per E-Mail.

Gerade weil jetzt viele andere Anlaufstellen geschlossen haben, sieht sich der VdK als eine gute Adresse, bei der weiterhin schnell und fachgerecht Anträge zu Rente und Schwerbehinderung sowie sozialrechtliche Fragen bearbeitet werden, beispielsweise im Zusammenhang mit der Arbeitslosenversicherung und Kurzarbeitergeld, bei Krankengeldbezug und bei der Hilfsmittelversorgung bei Hartz IV und Sozialhilfe-Angelegenheiten sowie in Pflegeversicherungsangelegenheiten wie bei der Feststellung des Pflegegrads.

Telefontermin vereinbaren

Bei der Vereinbarung eines Telefontermins unter der Rufnummer 09521/5602 oder per E-Mail an kv-hassberge@vdk.de erfahren Interessierte vorab, welche Unterlagen für die Beratung notwendig sind.

Wer aktuell in sozialrechtlichen Verfahren steckt, muss übrigens keine Sorgen haben, wichtige Fristen zu versäumen. Auch hier hilft der VdK mit Musterschreiben, wenn Widersprüche formuliert werden müssen - und natürlich persönlich bei einem Telefontermin. red