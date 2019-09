Für Erntedank-Sonntag, 6. Oktober, 12 Uhr, lädt der VdK-Ortsverband in Ebern zu seinem Karpfenessen ein. Alle Interessierten werden gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 1. Oktober, telefonisch unter Ruf 09531/3369619 oder Rufnummer 09531/8587 anzumelden. Veranstaltungsort ist das Gasthaus "Stern" am Marktplatz in Ebern. Auch nach Karte kann beim Essen bestellt werden. red