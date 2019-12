VdK besucht Italiens Stiefelspitze

Die nächste Reise des VdK Burgkunstadt führt in Kooperation mit dem Reisedienst von Samstag, 9., bis Samstag, 16. Mai, zur Italiens Stiefelspitze, nach Kalabrien. Der Bus fährt ab Burgkunstadt bis zum Flughafen Nürnberg. Zielflughafen ist Lamezia Terme. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Vier-Sterne-Hotel "Club Magic Life" . Je nach Lust und Laune können zusätzliche Ausflüge vor Ort gebucht werden. Ein ausführlicher Reiseprospekt kann bei der Vorsitzenden abgeholt werden. Rückfragen und Anmeldung sind bei Sylvia Heib unter Telefon 09572/2887 oder auch per E-Mail an sylviaheib@gmail.com möglich. she