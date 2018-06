VdK besucht Diskussion

mfa



Die Monatswanderung des VdK-Ortsverbandes Lichtenfels am Samstag, 7. Juli, muss aus organisatorischen Gründen anders gestaltet werden, da an diesen Tag in Kronach im Schützenhaus die VdK-Podiumsdiskussion zur Landtagswahl unter dem Motto " Bayern muss sozialer werden" stattfindet. Podiumsteilnehmer in der Diskussionsrunde sind die Stimmkreisbewerber für die Landtagswahlen , die im Oktober 2018 stattfinden.Die Themen, die aufgegriffen werden und wohl jeden Bürger und VdKler interessieren dürften, sind die soziale Spaltung der Gesellschaft, Vorsorge fürs Alter und Altersarmut , Erwerbsminderungsrente und Mütterrente, Gesundheitsvorsorge und Pflege, bezahlbarer Wohnraum für alle, Barrierefreiheit etc.; Robert Hümmer aus München vom VdK Bayern wird die Veranstaltung moderieren.Der Vorstand des VdK-Ortsverbands hat sich entschlossen, an der Veranstaltung teilzunehmen und lädt alle Interessierte, nicht nur Mitglieder, aber auch speziell die VdK-Wandergruppe dazu ein. Start nach Kronach ist am Samstag, 7. Juli, um 8 Uhr am Schützenplatz in Lichtenfels, wo Fahrgemeinschaften gebildet werden. Nach der Veranstaltung ist eine kleine Wanderung bzw. Besichtigung geplant mit anschließender Einkehr. Interessenten für diesen VdK-Aktionstag sollten sich bei der Vorsitzenden des VdK-OV-Lichtenfels unter Telefon 09571/5127 oder per E-Mail an faber.monika1@gmx.de melden.