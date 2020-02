VdK besucht die Inviva-Messe

Der VdK-Kreisverband Kronach fährt am Donnerstag, 27. Februar nach Nürnberg zur "Messe für alle "mitten im Leben - inviva". Rund 150 Aussteller präsentieren hier ein vielfältiges Angebot zu allen Bereichen, die für ein selbstbestimmtes Leben im Alter wichtig sind. Unter dem Motto "Prävention & Gesundheit erhalten" gibt es wertvolle Angebote und Informationen. An diesem Tag wird um 11.30 Uhr auch die VdK-Präsidentin Verena Bentele zum Thema "Komfort und Barrierefreiheit durch smarte Hilfen" referieren. Weitere Vorträge und Musikeinlagen werden sich anschließen. Mit der Eintrittskarte kann auch die gleichzeitig stattfindende "Freizeit-Messe" in den anderen Hallen besucht werden. Für VdK-Mitglieder ist der Eintritt in beide Messen kostenlos. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Kaulanger. Zustieg ab Hirschfeld bis Oberlangenstadt nach Vereinbarung. Anmeldung in der VdK-Kreisgeschäftsstelle, Telefon 09261/2291 oder bei Hanni Wachter Telefon 09261/20561. red