VdK besucht die Bregenzer Festspiele

Der VdK-Kreisverband unternimmt von Donnerstag, 25., bis Sonntag, 28. Juli, eine Vier-Tage-Reise zu den Bregenzer Festspielen mit Besuch der Oper "Rigoletto" auf der Seebühne Bregenz. Auf dem Ausflugsprogramm stehen Besuche von Wangen, St. Gallen, Fußach am Bodensee, Oberstdorf sowie die Fahrt mit einer Bergbahn. Zustiege sind möglich in Marktzeuln, Redwitz, Hochstadt, Trieb, Michelau, Lichtenfels, Bad Staffelstein und Ebensfeld. Programme liegen in der VdK-Geschäftsstelle Lichtenfels sowie im Rathaus Redwitz aus. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Reisebegleiter Dieter Werthmann unter Telefon 09574/653575. red