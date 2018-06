VdK: Bayern muss sozialer werden

Der Sozialverband VdK Bamberg lädt zur Podiumsdiskussion am Samstag, 23. Juni, im Welcome Kongress Hotel, um 10.30 Uhr (Einlass 10 Uhr). Nach der Einführung durch die VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher und des Landesgeschäftsführers Michael Pausder mit der Zielrichtung "Bayern muss sozialer werden" diskutieren im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Landtagskandidaten Melanie Humml ( CSU ), Heinz Kuntke ( SPD ), Verena Scheer ( Freie Wähler ) sowie Ursula Sowa (Bündnis 90/Die Grünen) insbesondere über bezahlbaren Wohnraum für alle, die Ärzteversorgung im ländlichen Raum, den öffentlichen Personennahverkehr, Barrierefreiheit sowie Gesundheit und Pflege.Parallel hierzu findet in der Bamberger VdK-Geschäftsstelle (Mußstr. 28) ein Tag der offenen Tür statt. Neben der Möglichkeit, die Rechtsberater und das Gesamtangebot des Verbands kennenzulernen, wird um 13 Uhr ein Vortrag von Bettina Knorr, Hospiz-Akademie, zum Thema "Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht" angeboten. red