VdK-Ausflug nach Kulmbach

Der VdK-Ortsverband Rentweinsdorf unternimmt am Samstag, 15. Juni, einen Tagesausflug nach Kulmbach und Sanspareil. Die Abfahrt erfolgt um 8.30 Uhr am Planplatz. Auf dem Programm steht eine Führung durch das Bäckerei- und Gewürzmuseum in den Gebäuden der Mönchshof-Brauerei. Am Nachmittag ist eine Führung durch den Felsengarten und den morgenlänischen Bau in Sanspareil geplant. Die Abendeinkehr ist in Schederndorf vorgesehen. Es sind noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Erika Thein (Telefon 09531/4365) oder Anneliese Zapf (Rf 09531/1797). red