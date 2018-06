VdK-Abfahrtszeiten für Oberpfalz

red



Für die VdK-Tagesfahrt am Dienstag, 26. Juni, in die Oberpfalz gelten folgende Abfahrtszeiten: Kleukheim 6.45 Uhr, Prächting 6.50 Uhr, Ebensfeld /Kübrich 6.55 Uhr, Ebensfeld/Sonderposten 7 Uhr, Unterneuses/Gasthof Martin 7.05 Uhr, Bad Staffelstein/Insel 7.10 Uhr, Bad Staffelstein/Aral 7.15 Uhr; Bamberg/Stadion 7.40 Uhr. Der Tagesablauf ist wie folgt: Zuerst wird die Wallfahrtskirche in Habsberg besucht. Dann geht es nach Dietkirchen zum Rosenfriedhof mit Besuch der Kirche. Auch hier findet eine Führung statt. Mittagessen ist in Neumarkt im Gasthaus Wanke. Um 13.30 Uhr ist die kleine Stadtführung in Neumarkt. Gegen 15.30 Uhr ist Kaffeepause in Berg bei Deinhardts Viecherei.