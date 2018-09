VCD-Radtour zum "Bluesfestival Schmölz"

Seit 25 Jahren wird das sonst beschauliche Schmölz Anfang September gerockt. Anlass genug, dem Schmölzer Bluesfestival bei einer Radtour der VCD-Kreisgruppe Coburg einen Besuch abzustatten. Gerd Weibelzahl von der Kreisgruppe Coburg des ökologischen Verkehrsclubs VCD lädt dazu am Sonntag, 8. September, ein. Los geht es um 17 Uhr am Marktplatz. Schmölz wird nach circa zwei Stunden rechtzeitig zum Abendprogramm, welches um 20 Uhr beginnt, erreicht. Es spielen aus Großbritannien die "Cadillac Kings" und aus Hamburg die "Blues Bones" auf. Die Rückfahrt ist für 22.30 Uhr vorgesehen. Für die Fahrt in der Dunkelheit sind eine funktionierende Beleuchtung und angepasste Bekleidung notwendig. red