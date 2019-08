Zu einer Fahrt ins Blaue lädt die VCD-Kreisgruppe in Zusammenarbeit mit dem ADFC am Sonntag, 25. August, ein. Dabei sollen neben dem Genuss des Radelns bei schönem Spätsommerwetter auch die kulinarischen Kostbarkeiten der Region nicht zu kurz kommen, heißt es in einer Mitteilung. Die "Dorffestetour" startet um 10 Uhr am Marktplatz. red