VCD Coburg lädt zu Wanderung auf Sagenweg Meeder ein

Alte Geschichten neu erlebt: "Ganz wunderliche Geschichten über einen Reiter ohne Kopf, plötzlich aggressiv werdende Hunde oder Raben, welche den Ort vor einem Überfall bewahren, kann man erfahren, wenn man sich auf den in den letzten Jahren sukzessiv ausgeweiteten Sagenweg der Gemeinde Meeder begibt", teilt Gerd Weibelzahl von der Kreisgruppe Coburg des ökologischen Verkehrsclubs VCD mit.

Der VCD Coburg lädt zur Wanderung auf dem Sagenweg in Meeder anlässlich der Veranstaltung "Roll & Renn" ein.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 23. Juni, ab 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Sportplatz in Ahlstadt. Ende wird um 14 Uhr am Bahnhof in Meeder sein.

Derzeit gibt es etwas mehr als zehn Informationspunkte zu den Sagen, welche aber noch nicht zwingend mit einer durchgängigen Route verbunden sind. "Es ist ein Projekt, das sich immer weiter entwickelt und aufzeigt, wie auch ungewöhnliche Ideen Raum gewinnen, wenn man den Mut hat, erst einmal damit anzufangen", lobt Weibelzahl das Engagement der Verantwortlichen in der Gemeinde Meeder in einer Pressemitteilung. Die Gemeinde Meeder profitiere ergänzend vom Regionalmanagement des Landkreises, welches sich in den vergangenen Jahren dem Thema "neue Wanderwege" verstärkt gewidmet habe.

Die Veranstaltung beginnt zusammen mit allen Teilnehmern um 10.30 Uhr mit einer Andacht am Sportplatz in Ahlstadt. Danach werden die Wanderer mit einem Bus nach Ottowind gefahren. Die Wanderung führt über die Senningshöhe, parallel zur A 73 Richtung Drossenhausen und nach Passieren des ehemaligen Schafstalls (gelegen zwischen Mirsdorf und Meeder) zurück nach Meeder und ist circa zehn Kilometer lang. "Dabei können wir spätestens nach Erreichen der Senningshöhe weite Blicke über das Coburger Land erleben und uns an einer tollen Natur erfreuen", wirbt Weibelzahl für die Wanderung.

Nach Ahlstadt gelangen

Für die Teilnehmer gibt es folgende Fahrtmöglichkeiten zur Wanderung:

• Pkw: Anfahrt entweder nach Meeder und Nutzung des Shuttlebusses ab "Meeder Schule" beziehungsweise "Meeder Friedensmuseum" um 9.45 Uhr nach Ahlstadt oder Anfahrt nach Ahlstadt und Nutzung des Shuttlebusses um 16.30 Uhr nach Ahlstadt; • ÖPNV: Anfahrt mit der Agilis ab Coburg um 8.33 Uhr bis Bad Rodach und Fahrt mit dem Rufbus um 9.05 Uhr ab "Bad Rodach Bf" nach Ahlstadt. Dieser ist bis um 8.05 Uhr unter der Telefonnummer 09561/3550535 zu bestellen. Die Rückfahrt ist dann ab Meeder jede Stunde mit der Agilis möglich. Außerdem gibt es noch weitere Fahrtmöglichkeiten mit dem Rufbus nach Ahlstadt oder Ottowind. Nähere Informationen gibt es online auf www.bahn.de mit Angabe des Startortes und des Zielortes "Ahlstadt" bzw. "Ottowind".

• Fahrrad: geführte Radtour ab "Coburg Marktplatz" als Auftaktveranstaltung der diesjährigen Fahrradaktion "Stadtradeln"; die Radtour beginnt um 8.45 Uhr und ab Meeder kann wiederum der Shuttlebus um 9.45 Uhr nach Ahlstadt genutzt werden. red