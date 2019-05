Die "Wanderfalken" Wickendorf/Teuschnitz unternehmen am morgigen Donnerstag eine Vatertagswanderung durch heimatliche Flur. Abmarsch ist um 10 Uhr an der Vereinshalle. Am Nachmittag ist gemütliches Beisammensein am Vereinsheim in der Dorfstraße. Auch Nichtmitglieder sind dazu willkommen. red