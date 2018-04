Vater und Sohn prügeln aufeinander ein

Nach dem Genuss von zu viel Alkohol ist es in der Nacht zum Montag in Adelsdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn gekommen. Zunächst trank man noch zusammen Schnaps, dann artete ein Streit in eine handfeste Schlägerei aus. Dabei wurden beide nicht unerheblich verletzt. Der 22-jährige Sohn erlitt dabei massive Gesichtsverletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der Vater erlitt Prellungen im Gesichtsbereich.