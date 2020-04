Vater und Sohn bleiben an der Spitze

Keine Veränderungen gab es bei den Neuwahlen des Fußballclubs Birnbaum im Rahmen der Hauptversammlung an der Vereinsspitze. So wurde der bisherige Erste Vorsitzende Klaus Münzel ebenso einstimmig wiedergewählt wie sein Sohn Lukas als Stellvertreter.

Endgültig aus dem Führungsgremium verabschiedet wurde Ehrenvorsitzender Alfred Kotschenreuther. Nach 22 Jahren als Vorsitzender und weiteren verschiedenen Ämtern war er bis zuletzt noch im Vereinsausschuss vertreten. Geehrt wurden Mitglieder für ihre 40- bzw. 25-jährige Vereinszugehörigkeit.

Zu Beginn der Jahresversammlung im Vereinslokal Beetz informierte Vorsitzender Münzel, dass sich aufgrund von sieben Neuaufnahmen der Mitgliederstand auf 99 erhöht habe. Im sportlichen Bereich seien 13 Birnbaumer Fußballer in der Spielgemeinschaft mit dem DJK-SV Neufang in der vergangenen Saison eingegliedert gewesen. Darüber hinaus waren vier Jugendliche im Nachwuchsbereich im Einsatz.

Beim Blick auf die vergangene Punkteserie meinte er, dass die Elf von Trainer Florian Reißig durchaus einen besseren Rang als den siebten Tabellenplatz in der A-5-Klasse hätte erreichen können. Unter anderem fehlten nur drei Zähler zum vierten Platz. Die meisten Begegnungen seien von Lukas Münzel (25), Jonas Kotschenreuther (24) und Christopher Müller (23) bestritten worden.

Besser sei es in der laufenden Saison gelaufen, wo unter der Leitung des neuen Trainers Manuel Gebhardt der vierte Platz belegt werde. Neu ins Leben gerufen worden sei ein drittes Herrenteam. Diese Spielgemeinschaft FC Birnbaum II/DJK-SV Neufang III nehme derzeit in einem 15er-Teilnehmerfeld der B-5-Klasse den elften Tabellenplatz ein. Gemeistert habe der FC als Ausrichter den Großgemeindepokal des Marktes Steinwiesen. Sieger unter den vier Teams sei der DJK-SV Neufang geworden. Auf ein positives Echo sei eine Radtour gestoßen, so dass eine solche wiederholt wird. Gleiches gelte für eine Winterwanderung nach Mauthaus. Den Helfern und Spendern dankte der Vorsitzende für ihren Einsatz.

Neben Vater und Sohn Münzel an der Vereinsspitze wurden noch gewählt: Kassier Marco Kotschenreuther, Schriftführer Günter Beetz, Ausschuss Michael Deuerling, Thomas Bätz, Andreas Ebertsch, Dominik Bätz, Stefan Ebertsch und Frank Murmann, Platzkassiere Andre Schütz, Günter Beetz, Manuel Deuerling und Markus Hofmann. Kassenprüfer sind Martin Ebertsch und Michael Deuerling, Platzwarte Robert Wachter und Günter Beetz, Pressewart ist Michael Welscher.

Ausgezeichnet wurden für eine 40-jährige Vereinszugehörigkeit Horst Kotschenreuther (vier Jahre Erster beziehungsweise Zweiter Vorsitzender) sowie der Vorsitzende Klaus Münzel selbst. Er stand bisher 13 Jahre lang an der Spitze und fungierte 15 Jahre lang als Zweiter Vorsitzender.

Das silberne Vereinsehrenzeichen für 25 Jahre Treue erhielten Stefan Ebertsch (24 Jahre Mitglied im Vereinsausschuss), Egbert Löffler, Thomas Ebertsch und Michael Geiger.

Die Verabschiedung in den "Ruhestand" von Alfred Kotschenreuther aus dem FC-Führungsgremium als Ausschussmitglied und Pressewart war zugleich eine Laudatio. In der 53-jährigen FC-Vereinsgeschichte kommt der Ehrenvorsitzende auf nicht weniger als 105 Jahre im Ehrenamt. So war er nicht nur 22 Jahre lang in Folge Erster Vorsitzender, sondern hatte auch weitere Ämter wie Zweiter Vorsitzender, Schriftführer, Platzwart, -kassier und -ordner inne. Als Dank für diese außergewöhnliche Bilanz erhielt Kotschenreuther einen Präsentkorb. Foto: Hans Franz