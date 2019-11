Im kommenden Jahr werden es 50 Jahre, dass Chantonnay und Ebermannstadt eine innige Städtepartnerschaft verbindet. Michel Froger hat sie entscheidend mitgeprägt. Am 29. November kann er seinen 80. Geburtstag begehen. Die Stadt Ebermannstadt und der Freundeskreis gratulieren in einer Pressemitteilung auf das Herzlichste.

Der überzeugte Europäer Michel Froger gründete 1971 mit großer Freude das Partnerschaftskomitee Chantonnay-Ebermannstadt, dessen Präsident er von 1971 bis 1977 und von 1978 bis 1983 war. Auch danach hielt er Ebermannstadt die Treue, zunächst als Stellvertreter von Bürgermeister Crucis und später in verschiedenen Ehrenämtern. Er parlierte gerne auf Deutsch mit seinen Freunden und den "Olympioniken" aus Ebermannstadt.

Inspiration und Austausch

Er ist der Vater der Miniolympiade. Inspiriert vom Versprechen in der Partnerschaftsurkunde, die Bürger der Städte zur freundschaftlichen Verbundenheit zu führen, und dem Bewusstsein, welche Austauschmöglichkeiten der sportliche Bereich bietet, rief er - unterstützt von den Bürgermeistern und Sportverantwortlichen - die Miniolympiade ins Leben. 1974 eröffneten die beiden Bürgermeister die erste Miniolympiade in Chantonnay. Die deutsche Equipe war mit 65 Athleten vertreten, begleitet von nahezu ebenso vielen Schlachtenbummlern. Froger bahnte zudem zusammen mit Alfred Kropfeld, dem späteren Abteilungsleiter der TSV-Basketballer, im Hinblick auf die 1976 in Ebermannstadt stattfindende Miniolympiade deren Mannschaftsgründung an.

Auszeichnung

Das Deutsch-französische Kulturamt zeichnete Chantonnay unter 60 konkurrierenden französischen Städten für die Originalität der Miniolympiade mit dem siebten Platz aus. An der Übergabe der Medaille mit Urkunde und einem Scheck von 2000 Francs an Michel Froger im Palais Luxembourg (Sitz des Senats) in Paris 1978 nahmen die Bürgermeister teil.

Die Stadt Ebermannstadt und der Freundeskreis Chantonnay freuen sich auf ein Wiedersehen mit Michel Froger bei der Jubiläumsfeier am Pfingstwochenende 2020 in Ebermannstadt. red