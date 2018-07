Redwitz vor 21 Stunden

"Varroamittel und ihre Anwendung"

Der Imkerverein lädt ein zu einer Lehrveranstaltung am heutigen Dienstag um 19 Uhr am Lehrbienenstand. Referentin ist die Bienensachverständige Kerstin Schmidt mit dem Thema: "Varroamittel und ihre An...