Varroabehandlung und Controlling

Das Bienenjahr hat mit der Sommersonnenwende seinen Höhepunkt erreicht und ist jetzt in der Abwärtsbewegung. Da zum großen Teil der Nektarfluss beendet ist, ist es jetzt dringend geboten, den letzten Honig im Jahr abzuernten. Neben einigen Verdunstern stellt der Imkerverein bei der Schulung am Freitag, 19. Juli, die sogenannte Schwammtuchmethode vor. Die theoretischen Inhalte und jetzt notwendigen Maßnahmen werden an den Völkern des Lehrbienenstands praktisch vorgeführt. Mit Leben erfüllt werden die Ausführungen durch entsprechende Tipps zu allen Maßnahmen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz Heldburger Straße 61. red