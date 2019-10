Der Polizeiinspektion Hammelburg wurde mitgeteilt, dass ein bislang Unbekannter in der Zeit vom 1. Oktober, 0 Uhr, bis 8.10., 10 Uhr, in Aura an der Staatsstraße 2290 ein Drahtgeflecht, das als Geröllschutz dient, an einer Stelle durchgeschnitten hat. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol