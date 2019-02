Zeil am Main vor 18 Stunden

Vandalismus vor Gaststätte

Ein Unbekannter hat im Garten eines Restaurants in der Unteren Straße in Zeil in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, ein Plastikspielhaus, einen Liegestuhl sowie ein Holzbrett mutwillig ...