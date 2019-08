Vandalismus mit Farben

Hohen Sachschaden richteten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag durch mehrere Schmierereien in Bamberg an. Im Bereich Pödeldorfer Straße, Brennerstraße und Zollnerstraße wurden unter anderem mehrere Hausfassaden, Eingangstüren und Zufahrtstore Ziele der Vandalen. Die verschiedenen Farben wurden jeweils mittels Spraydosen aufgetragen, berichtet die Polizei. Nach erster Schätzung entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129210, bittet um Zeugenhinweise. red