Vandalismus in Rathaus-Toilette

Einen Fall von Vandalismus verfolgt die Haßfurter Polizei in Königsberg. Dort haben Unbekannte am Samstag zwischen 8 und 20 Uhr in der öffentlichen Toilette des Rathauses die zum Abtrocknen der Hände bereitgelegten Papiertücher in Brand gesetzt. Außerdem wurden mehrere Böller gezündet. Weil die Räumlichkeiten komplett gefliest sind, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Brandgefahr für das Gebäude. Aus dem Grund ist auch nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden entstanden. Dennoch sucht die Polizei die Übeltäter und bittet um Hinweise, Ruf 09521/9270.