Vandalismus in öffentlicher Toilette

Ein Unbekannter zerschlug in der Zeit von Sonntag, 11 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, in der öffentlichen Herrentoilette am Beachvolleyballfeld auf der Rückseite des Bauhofs in der Straße "Zum Alten FC-Sportplatz" den Spiegel. Wer hat in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau , Tel.: 09741/6060, entgegen.