Vandalismus in ehemaligem Restaurant

In das leer stehende Gebäude des ehemaligen Restaurants in der Pfarrer-Eckert-Straße in Etzelskirchen ist zwischen 19. und 25. Januar eingebrochen worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, sprühten der oder die Täter im Inneren diverse Graffiti an die Wände und leerten einen Feuerlöscher.

Die Polizei Höchstadt bittet auum Mitteilung eventuell verdächtiger Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 09193/63940. pol