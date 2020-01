Vandalismus in der Berufsschule

Am Mittwoch in der Mittagspause randalierten vermutlich Schüler in den Herrentoiletten der Lorenz-Kaim-Berufsschule. Sie beschädigten Toilettentrennwände, schlugen Fliesen herunter und verteilten Klopapier in der Schule. Es entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.