Vandalismus auf Gärtnerei-Gelände

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch, 13.30 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, am Glashaus einer ehemaligen Gärtnerei in der Sander Straße in Zeil vier Glasscheiben von außen eingeworfen. Außerdem wurde ein Schiebetor am Gebäude ein Stück aufgebogen. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Zur gleichen Tatzeit wurde ebenfalls auf dem Gelände der Gärtnerei bei einem abgemeldeten Wohnwagen der Marke "Fendt Joker" und an einem ebenfalls abgemeldeten Wohnwagen der Marke "Eriba-Nova" jeweils die vordere linke Scheibe von innen eingeworfen. Da die Wohnwagen verschlossen waren, kletterten der oder die Täter zuerst durch das Fenster ins Innere der Wohnwagen und schlugen dann die Fenster ein. Durch die eingeschlagenen Scheiben entstand an beiden Wohnwagen ein Schaden von etwa 600 Euro.

Auch bei einem dort stehenden Bagger der Marke "Atlas AM 35R" drückten die unbekannten Täter die linke Seitenscheibe ein. Die Baumaschine stand auf dem Gelände hinter der Gärtnerei. Der Schaden am Bagger beträgt 50 Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt, Telefonnummer 09521/9270.