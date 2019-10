Auf dem Kinderspielplatz in der Ringstraße in Röttenbach ist zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, eine überdachte Sitzbankgruppe von Unbekannten mit Brachialgewalt umgeworfen worden, so dass die Holzstützen und Sparten der Konstruktion teilweise brachen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940.