Vandalismus auf dem Gelände der Verkehrsschule macht dem MSC Knetzgau zu schaffen

Christiane Reuther "Wir hatten wieder einmal einige Randalierer auf der Jugendverkehrsschule", ärgert sich Reinhilde Finger, Vorsitzende beim Motorsportclub (MSC) Knetzgau.

Für alle Grundschüler im Kreis

Der 1973 errichtete Verkehrsübungsplatz am Ortseingang von Knetzgau (aus Richtung Haßfurt) ist Teil der Verkehrsschule Knetzgau. Er wird von allen Grundschulen im Landkreis Haßberge für die Verkehrserziehung der Kinder durch die Polizeiinspektion Haßfurt genutzt. Das Angebot wird sehr geschätzt und trägt entscheidend zur Verhütung von Unfällen und Gefahrensituationen bei der Teilnahme am Straßenverkehr bei, ob als Fußgänger oder Radfahrer, erklärt die Vorsitzende.

Das Grundstück ist Eigentum der Gemeinde Knetzgau und das Schulungsgebäude Eigentum des MSC. Das Gelände mit Schulungsgebäude wird vom MSC Knetzgau gepflegt. Der Platz wurde im September 2015 mit dem Bau einer Kreisverkehrsanlage umgestaltet und die vorhandenen Lichtzeichenanlagen optimiert, um perfekte Bedingungen für die Schüler aus dem Haßbergkreis zu schaffen. Sogar eine für Übungszwecke schaltbare Ampelanlage installierten die MSC-Mitglieder im vergangenen Sommer in eigener Regie.

"Es ist nicht das erste Mal, dass auf dem Gelände randaliert wurde", erklärt die Vorsitzende Reinhilde Finger. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 20. und 22. April gelegen sein. Eine von zwei neu aufgestellten Bänken wurde von Unbekannten auf die Strecke der Jugendverkehrsschule geschleppt, mit Verkehrszeichen als Rampe benutzt und dabei stark beschädigt. "Des Weiteren wurden zwei Stäbe umgeknickt, auf denen bei Unterricht die diversen Verkehrszeichen befestigt wurden", sagte Finger. Ein größerer Begrenzungspfosten wurde ebenfalls aus der Verankerung gerissen und in die Rasenfläche geworfen. Da dies nicht das erste Mal war, hat der MSC bei der Polizei eine Anzeige gestellt. "Das waren wohl keine Kinder", zitierte die Vorsitzende die Aussage der Polizei bei der Anzeigenaufnahme. Aufgrund aufmerksamer Bürger konnten drei Jugendliche als Täter ermittelt werden, mit denen die Polizei Kontakt aufgenommen hat. Der Verein stellt nun einen Strafantrag. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Mit diesen Kosten werden die drei Jugendlichen, gegen die zivilrechtlich vorgegangen wird, konfrontiert.

Ausbildung wäre ausgefallen

Normalerweise findet in dieser Zeit auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Radunterricht mit Schulung und Prüfung durch Polizeibeamte für die Schüler aus dem Haßbergkreis statt. Dieser Unterricht hätte ausfallen müssen oder könnte nur verspätet starten, wie die Vorsitzende erklärte. Allerdings läuft in Zeiten von Corona derzeit ohnehin alles anders. Um dem Vandalismus zukünftig Einhalt zu gebieten, will der MSC in naher Zukunft eine Videoüberwachung installieren.