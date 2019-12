Vandalismus auf dem Baumarktparkplatz

Am Donnerstagabend, etwa zwischen 21.30

und 22.30 Uhr, bogen bislang unbekannte Täter die Zufahrtsschranke des Baumarktes in Fröschbrunn auf und gelangten so auf den Parkplatz. Dort beschädigten sie eine Holzhütte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 in Verbindung zu setzen. pi