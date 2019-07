Ein Unbekannter hat am Sonntag in der Zeit von 21.30 bis 21.45 Uhr die Glasscheibe eines Haltestellenhäuschens in der Mösingerstraße in Haßfurt demoliert. Der Täter richtete einen Schaden in Höhe von 500 Euro an. Die Polizei sucht den Täter und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? red