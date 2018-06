Vandalismus an einem Bagger

red



Zwischen dem 16. und 28. Juni haben bislang Unbekannte einen Bagger demoliert, der am ehemaligen Lokomotivschuppen in Coburg abgestellt war. Mit mehreren Steinen wurden die Scheiben des Baggers eingeworfen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 2500 Euro. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Sachdienliche Zeugenhinweise zu dem unbekannten Randalierer nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter 09561/645-209 entgegen.