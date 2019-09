Die Polizei sucht einen Unbekannten, der einen Audi in Haßfurt beschädigt hat. Am Dienstag um 16.15 Uhr parkte der Fahrer den Audi A4 in der Schweinfurter Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes und anschließend auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes "Am Wasserwerk". Als er um 19.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er zwei Kratzer auf der Motorhaube fest. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.