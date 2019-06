Über eine Zeugin wurde bekannte, dass die Glasscheibe der Bushaltestelle in Sterpersdorf an der Abzweigung nach Greiendorf komplett zerbrochen worden ist. Die Zeugin konnte die Tatzeit einschränken auf Montag zwischen 20 und 20.38 Uhr, da sie gesehen hatte, dass die Scheibe um 20 Uhr noch intakt war. Wer Zeugenhinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol