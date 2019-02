Vandalismus am Wohncontainer

In der Nacht auf Freitag ist im Hörnauweg der Rollo an einem Wohncontainer am Bauhof beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem Verkehrsschild auf ein Fenster und den Rollo ein, so dass diese zu Bruch gingen. Der Schaden wird auf ungefähr 500 Euro beziffert. pol