Vandalismus am Vorhof zur Kirche

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag sind in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) zwei Steinsockel im Bereich des Türbogens zum Vorhof der evangelischen Kirche durch Vandalismus beschädigt worden. Auf dem Steinsockel links und rechts des Türbogens befanden sich zwei Steinkugeln. Eine der Kugeln war gänzlich aus der Fassung gerissen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Die andere Kugel hing nur noch halb in der Fassung. Bei dem Torbogen und der Kirchenmauer handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Bauwerk. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 2000 Euro liegen. Eventuell haben Anwohner im Webersgässla verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen. pol