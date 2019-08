Eine Außenlampe und den Bewegungsmelder zerschlugen unbekannte Täter am Sportheim in Hausen. Die Polizei grenzt in ihrem Bericht den Tatzeitraum auf den 4. bis 9. August ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, zu melden. pol