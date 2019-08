Vandalismus am Sportheim

In der Nacht auf Samstag randalierten Unbekannte am Sportheim im Mittelberg. Unter anderem setzten sie mit einem Gartenschlauch das Sportheim unter Wasser, weshalb ein nicht unerheblicher Schaden entstanden ist. Die Polizei in Neustadt bittet um Hinweise in dieser Sache. Wer hat in dieser Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen? Insbesondere sucht die Polizei in diesem Zusammenhang einen Pkw, der gegen 3 Uhr beschleunigt vom Sportheim weggefahren sein soll. Die Polizeiinspektion Neustadt ist unter der Telefonnummer 09568/94310 erreichbar. pol