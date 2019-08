Vandalismus am Bahnhof

Freitagnacht sind in Kirchehrenbach, wo derzeit Kirchweih gefeiert wird, aus einer Gruppe heraus von mehreren angetrunkenen Jugendlichen verschiedene Sachbeschädigungen am Bahnhof begangen worden. Unter anderem wurden die Glasscheiben des Wartehäuschens eingetreten und auch Fahrräder mit gezielten Tritten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen über die genaue Tatbeteiligung dauern noch an. Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/7388-0.