Während der Kirchweihtage in Hofheim haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in der Ringstraße/Einmündung Hauptstraße sowie Kirchgasse Absperrschranken demoliert und entwendet. Zudem wurden insgesamt neun daran befestigte Warnleuchten zerstört, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei Haßfurt unter Telefon 09521/9270.