Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in der Höchstadter Straße in Weisendorf mutwillig einen Blumenkasten zerstört und damit einen Schaden von etwa 200 Euro verursacht. Der Blumenkasten war an einer Brücke befestigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.