Unbekannte Täter haben von Samstag auf Sonntag ein Fahrzeug in der Ackerlänge in Münchaurach beschädigt. Der oder die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertür eines Opel Corsa und richteten dabei einen Sachschaden im dreistelligen Bereich an. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon 09132/78090 zu melden.