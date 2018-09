Vandalen wüten in den Morgenstunden

Am Kreisverkehr in der Maximilianstraße machten sich Unbekannte am Kirchweihmontag in den frühen Morgenstunden zu schaffen. Mehrere Leitpfosten wurden herausgerissen und liegengelassen. Auch Mülleimer in der näheren Umgebung waren den Tätern im Weg. Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet unter Telefon 0951/9129-310 um sachdienliche Hinweise.