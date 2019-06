Vandalen wüten im Hausmeisterhaus

Ein beschädigtes Eingangsschloss an der Gartentür und eine eingeschlagene Fensterscheibe hinterließen Unbekannte im Bereich der Schule an der Sportplatzstraße. Sie drangen zwischen 28. Mai und 3. Juni über eine Mauer in das Schulgelände ein und betraten das unbenutzte und leer stehende Hausmeisterhaus. An dem alten Nebengebäude wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Am Gartentor beschädigten die Unbekannten letztlich noch den Schließriegel am Schloss. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen. pol