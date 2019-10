Vandalen wüten auf einem Schulgelände

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Freitag, 11. Oktober, diverse Einrichtungen auf einem Schulgelände in der Dompfaffstraße. Im Außenbereich des dortigen Gymnasiums wurden unter anderem die Fassade beschädigt, Außensteckdosen demoliert und Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 1000 Euro. Die Erlanger Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei-Inspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131/760114 entgegen.