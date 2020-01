Vandalen wüten am Jugendhaus

Wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Sachbeschädigungen am Jugendhaus West in der Donato-Polli-Straße in Büchenbach. Bislang Unbekannte beschmierten eine Eingangstür mit Fäkalien und rissen vom Gebäude Stromkabel ab. Darüber hinaus wurde die angrenzende Skaterbahn als Feuerstelle genutzt und ein Mülleimer in Brand gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09131/760114. pol